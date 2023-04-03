Van’da KOM ekiplerinin operasyonunda, 56 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda 56 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

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Van’da KOM ekiplerinin operasyonunda, 56 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 56 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 56 adet cep telefonu ve 20 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 2 olay bünyesinde 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

KAYNAK: İHA

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