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  3. Van’da koronadan ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Van’da koronadan ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti. Bununla birlikte korona virüsünden vefat edenlerin sayısı 7 oldu" denildi.

Van’da koronadan ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Van'da korona virüsü salgınında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 82 yaşındaki bir vatandaşımız vefat etti. Bununla birlikte korona virüsünden vefat edenlerin sayısı 7 oldu" denildi.

Kaynak: İHA




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