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  3. Van’da koronavirüse karşı asılan şiveli afişler okuyanları güldürdü

Van’da koronavirüse karşı asılan şiveli afişler okuyanları güldürdü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler tebessüm ettirdi.

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14 Nisan 2020 Salı 11:32

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