Van’da koronavirüse karşı asılan şiveli afişler okuyanları güldürdü
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler tebessüm ettirdi.
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14 Nisan 2020 Salı 11:32
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