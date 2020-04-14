Van’da koronavirüse karşı asılan şiveli afişler okuyanları güldürdü

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından korona virüsüne karşı vatandaşların sokağa çıkmaması için billboardlara ve otobüs duraklarına asılan yöresel şiveli afişler tebessüm ettirdi.