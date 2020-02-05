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Van’da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi.

Van’da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 21 kişi hayatını kaybetti

VALİ BİLMEZ: 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van- Bahçesaray karayolunda arama kurtarma ekiplerinin üzerine düşen çığda 8 jandarma, 3 güvenlik korucusu, 1 itfaiye eri ile 9 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini söyledi. Vali Bilmez, bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA



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