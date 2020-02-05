Van’da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 29 ölü, 3 kayıp (5)
NOT: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı resmi bilgiye göre ölü sayısı revize edildi.
NOT: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı resmi bilgiye göre ölü sayısı revize edildi.
BAKAN SOYLU: TESPİTLİ 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van-Bahçesaray karayolunda, bugün arama ekiplerinin üzerine düşen çığda, saat 19.00 itibariyle 29 kişinin yaşamını yitirdiğinin tespit edildiğini, görgü tanıklarının ifadesine göre de 3 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.
Kaynak: DHA
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