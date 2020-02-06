Van’da kurtarma ekiplerinin üzerine çığ düştü: 33 ölü, 3 kayıp (8)

BAKAN KOCA YARALILARI ZİYARET ETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çığ düşmesi sonucu yaralıların tedavi edildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyarette bulundu. Hastane yetkililerinden bilgi alan Bakan Koca, daha sonra yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Koca, çığ düşmesi sonucu iki hastanede 47 yatan hasta bulunduğunu belirterek, "Yoğun bakımda 6 kişinin yatışı yapıldı. Yoğun bakımda takip edilen hastaların genel durumları iyi, herhangi ciddi bir durumları yok. 4 hastamıza ameliyat yapıldı, 4 hastamıza da müdahale edildi. Ancak bu hastaların herhangi bir sorunu yok. Kritik hastamızın olmadığını söyleyebiriim" dedi.

İSTANBUL'DA PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Bakan Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıkarak 3 parçaya ayrılan uçağın kırımı ile ilgili de bilgiler verdi. Koca, kazada ölü sayısının 3'e yükseldiğini belirtirken, hastanelere götürülen yaralı sayısını ise 179 olarak açıkladı. Bakan Koca, "Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız oldu. Yoğun bakımlarda takip edilen hasta sayısı ise 3 kişi. Yoğun bakımda tedavi gören hastalarımınız endişe edicek durumları yok. Hastanelerimizde takip edilen 179 hastanın da genel durumları iyi, ciddi bir durumları yok." ifadelereni kullandı.

İSTANBUL METRO İNŞAATINDA 4 KİŞİ YARALANDI

Bakan Koca İstanbul Pendik'te metro inşaatında meydana gelen kazada ise 4 işçinin yaralandığını bildirdi. 3 yaralının durumunun iyi olduğunu belirten Bakan Koca, 1 yaralının ise biraz daha ağır olduğunu, ancak genel olarak hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

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Kaynak: DHA