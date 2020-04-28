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Van'da menfeze saklanan 10 kilogram esrarı 'Cesur' buldu

VAN'ın Gevaş ilçesinde, D-300 karayolundaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur sayesinde ele geçirildi.

Van'da menfeze saklanan 10 kilogram esrarı 'Cesur' buldu

VAN'ın Gevaş ilçesinde, D-300 karayolundaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur sayesinde ele geçirildi. Jandarma, uyuşturucuyu saklayan şüphelileri arıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi'nde, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, D-300 Karayolu'ndaki menfeze saklanan 10 kilogram esrar, narkotik köpek Cesur ile yapılan aramada bulundu. Jandarma uyuşturucuyu saklayan şüplelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA




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