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Van’da mezarlıklarda bahar temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Van’da mezarlıklarda bahar temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte kent genelindeki mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, bahar aylarıyla birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıklar; yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırılıyor. Ayrıca, mezarlık çevresindeki koruma duvarları, çeşmeler ve banklar da bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarının rutin olarak devam edeceği belirtildi.

Van’da mezarlıklarda bahar temizliği

Van’da mezarlıklarda bahar temizliği

Kaynak: İHA




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