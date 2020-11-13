Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı
Van'ın Tuşba ilçesinde ülkeye kaçak yollarla giren mültecileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.
Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.