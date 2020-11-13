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  3. Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde ülkeye kaçak yollarla giren mültecileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

Edinilen bilgiye göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 22 yaralı

 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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