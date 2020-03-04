Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu Yurdunda kalan öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.Kar üzerine "TSK"...
VAN (AA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib'de başlattığı "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek verdi.
Güzelsu Borsa İstanbul Yatılı Bölge Okulu Yurdunda kalan öğrenciler, okul bahçesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
Kar üzerine "TSK" yazan öğrenciler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atarak harekata destek verdi.
Amaçlarının Mehmetçiğe destek vermek olduğunu belirten öğrencilerin etkinliği drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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