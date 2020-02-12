Van’da okullar 2 gün tatil edildi

Van'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle 13-14 Şubat 2020 Perşembe ve Cuma günleri ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, halk eğitim, rehberlik araştırma, özel eğitim rehabilitasyon merkezleri 2 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: İHA