Van’da operasyon! ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ yapan 2 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Silah İmalatı ve Ticareti" suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi.

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Van’da operasyon! ‘Silah İmalatı ve Ticareti’ yapan 2 kişi tutuklandı

Van'da "Silah İmalatı ve Ticareti" suçu çerçevesinde yapılan projeli çalışmalar sonucunda 2 kişi tutuklanırken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

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YAPILAN OPERASYONDA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Silah İmalatı ve Ticareti" suçu çerçevesinde çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "9 Ocak 2023 tarihinden itibaren yapılan projeli çalışmalar neticesinde, 6 Şubat 2023 günü 1 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 21 Mart 2023 tarihinde dosya çerçevesinde şüpheli 1 şahsın ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise 10 adet tabanca, 80 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet MKE 80 ibareli fişek, 3 adet av tüfeği ve silah imalatında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirilmiş olup şahıs müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır. "Silah İmalatı ve Ticareti" suçu çerçevesinde toplam 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

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