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Van’da parkomat sistemi geçici olarak kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Belvan Limited Şirketi tarafından ihale edilen parkomat sistemi, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kaldırıldı.

Van’da parkomat sistemi geçici olarak kaldırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Belvan Limited Şirketi tarafından ihale edilen parkomat sistemi, korona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kaldırıldı.

Dünyaya yayılan korona virüs tehdidinin ardından önlemlerini artıran Van Büyükşehir Belediyesi, toplum ve çalışanların sağlığı açısından ihale edilip işletilen parkomat sistemini geçici olarak durdurdu. Alınan karar ile parkomat sisteminin uygulandığı tüm cadde ve sokaklarda geçici süreliğine uygulama yapılmayacağı bildirildi.

Kaynak: İHA




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