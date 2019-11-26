Van'da PKK operasyonu: 20 gözaltı

VAN'da, polis ekiplerince terör ögütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü'nce PKK/KCK terör örgütü üyeleri ile yardım edenlerin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda PKK/KCK'nın "gençlik yapılanması" içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kaynak: DHA