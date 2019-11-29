Van'da, PKK'ya ait 2 ton 'amonyum nitrat' ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

​İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Başkale ilçesinin Tahıl Mahallesi Berezar Deresi kırsalında, "Kıran Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver" operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgedeki operasyonların sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA