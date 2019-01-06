Van’da Sarıkamış şehitleri anıldı

Van'da Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Beşyol Meydanındaki valilik binası önünde toplanan protokol üyeleri, öğrenciler ile vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ile tekbirler getirerek Soydan Kavşağı'na kadar yürüdü. Öğrencilerin ve askerlerin 60 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağı taşıdığı yürüyüşün ardından program Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, geçmişini bilmeyenlerin geleceğe sağlam adımlarla ilerlemesinin mümkün olmayacağını vurguladı. İslam ile batı medeniyetinin çatışmasının tarih boyunca hep yaşandığını ifade eden Bilmez, Sarıkamış'ın da bunun bir devamı olduğunu söyledi. Bilmez, "Cephede bizi yenemeyen batı medeniyeti, maalesef bu kez içimizde oluşturabildiği kadar tefrika oluşturarak bizi birbirimize düşürmeye çalıştı. Bizi rengimize, mezhebimize, etnik kökenimize göre birbirimize düşürmeye çalıştılar. Dünyanın dört bir yanından insanların giderek inşa ettiği Amerika'da, herkes Amerika vatandaşlığı üst kimliğinde bir araya gelirken, kimsenin etnik kökenine, dinine, mezhebine bakılmazken, birileri burada hep mezheplerimizle, etnik kökenimizle ne kadar farklılık yaratabiliyorsa o farklılıkları deşerek bizi birbirimize düşürdü. Bunun sorumluluğunu sadece batıya yüklersek, kendimiz sorumluluktan kaçarsak hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Biz o kaybettiğimiz hoşgörüyü, sevgiyi, birliği, kardeşliği tekrar ihya etmeliyiz. Balkanlardan Yemen'e kadar her vilayetten, her etnik kökenden insanların kardeşçe cephede savaştığını görüyoruz. Dün bir arada kardeşçe bu insanlar bir arada yaşayabiliyorsa biz neden yaşamayalım. Birbirinden 6 milyon insan öldüren Avrupa, tek devlet olmaya çalışırken bin yıldır birlikte yaşayan insanlar olarak biz birbirimizin boynuna neden sarılmışız. Bunu sorgulamak gerekiyor" dedi.

Gençlerden hem tarihi hem de bölgede yaşananları iyi okumalarını tavsiye eden Bilmez, kimin kimden ihale aldığını, kimin kim adına çalıştığını iyi düşünmelerini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Ali Özdemir ise, "Düşmanlarımızın tarih boyunca yaptığı, bizi kendilerine benzetmek, gençliğimizi kimliğinden uzaklaştırmak. Bizi yenemedikleri için kendilerine benzeterek, değerlerimizden uzaklaştırarak yenmeye çalışıyorlar. Ancak onlara "hayır, biz dedelerimize benzeyeceğiz. Onların kimliğiyle yaşayacağız. Hür, bağımsız olacağız." diyoruz. Ülkeyi bize emanet eden şehitlerimize layık insanlar olacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ın da bir konuşma yaptığı anma programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın yapılmasıyla sona erdi.

Programa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Atıf Çiçekli, kamu kurum amirleri, öğrenciler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA