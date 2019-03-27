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  3. Van’da sigara kaçakçılığı "2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi."

Van’da sigara kaçakçılığı "2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi."

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da sigara kaçakçılığı "2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi."

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Aşağı Kozluca Mahallesi sınırlarında icra edilen yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta arama yapıldı. Arama neticesinde, koltukların altına oluşturulmuş gizli bölmede bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. Başkale ilçesinde ise iki farklı araçta yapılan aramada bin 44, Gevaş ilçesinde de bir araçta yapılan aramada 90 paket olmak üzere toplam 2 bin 934 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Meydana gelen olaylarla ilgili olarak biri İran uyruklu olmak üzere 17 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İLÇE

ADAY

ALINAN OY

OY ORANI

MERKEZ

HÜSEYİN HÜSNÜ AVCI

0

0%

BOZÜYÜK

ETHEM ERSÖZ

0

0%

GÖLPAZARI

MEHMET KARIŞ

0

0%

OSMANELİ

FUAT GÖÇEN

0

0%

PAZARYERİ

İBRAHİM TORUN

0

0%

SÖĞÜT

ZÜLFİKAR DEMİRKAN

0

0%

YENİPAZAR

NUREDDİN ŞİRİN

0

0%

İNHİSAR

RAMAZAN GÜNDÜZ

0

0%

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