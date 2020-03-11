Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapan 2 kişi yakalandı
Adır Adası açıklarındaki teknede 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
VAN (AA) - Van'da tekneyle sigara kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Erciş ilçesinde, Van Gölü'nde tekneyle sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
KOM şubesi ve Jandarma Asayiş Bot Timi ekiplerinin radarla yaptıkları araştırma sonucu Van Gölü'ndeki Adır Adası yakınlarında tespit edilen tekne, Erciş Limanı'na çekildi.
Ekiplerce yapılan aramada, tekneye gizlenmiş poşetler içinde 17 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Sigaralara el koyan ekipler, teknedeki İ.Ç. ile F.A'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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