Van'da, terör örgütü propagandası yapan 5 kişiye soruşturma

VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirdiği istihbari çalışmalar kapsamında, 5 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlendi. Şüpheli 5 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA