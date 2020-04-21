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Van'da, terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve "hakaret" suçlarından arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'da, terör örgütü propagandası yapan şüpheli yakalandı

VAN'da, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı ve "hakaret" suçlarından arandığı belirlenen şüpheli, gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla gerçekleştirilen istihbari çalışmalar kapsamında, 1 kişinin terör örgütünün propagandasını yaptığı ve "hakaret" suçlarından arandığı belirlendi. Şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, adli makamlara bilgi verilip, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA




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