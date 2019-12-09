Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 15 gün yasak

VAN Valiliği'nce kentte düzenlenmesi planlanan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve oturma eylemi gibi her türlü eylem ve etkinliğin 15 gün süreyle yasaklandığı açıklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yasağın 10- 24 Aralık günlerini kapsadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 10/12/2019 tarihinden geçerli 24/12/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması vb. her türlü eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

Kaynak: DHA