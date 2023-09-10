Van’da ‘Tour Of Van’ uluslararası bisiklet yarışı sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı sona erdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Van’da ‘Tour Of Van’ uluslararası bisiklet yarışı sona erdi

Van Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı sona erdi.

Van'da 07-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen "Tour of Van" uluslararası bisiklet yarışı, Erciş-Van etabıyla sona erdi. 1999 yılından bu yana kentte ilk defa düzenlenen yarışmada sporcular yaklaşık 470 kilometre pedal çevirdi. 6 ülke 10 takımın katıldığı yarışlarda 13 farklı klasmanda ödüller verildi. Birçok bireysel kategoride Kırgızistanlı ve Özbekistanlı sporcuların galip geldiği yarışları, takım bazında ise Kazakistan, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Özbekistan takımları derece ile tamamladı.

Van Gölü Havzası ve Van'ı tanıtmak, yerli ve yabancı turistlerin şehre ilgisini artırmak ve Van Gölü farkındalığına katkı sağlamak amacıyla birçok etkinliğe imza atan Van Büyükşehir Belediyesi, en son 24 yıl önce düzenlenen uluslararası bisiklet yarışmalarının ikincisine ev sahipliği yaptı. Bitlis'in Tatvan ilçesi, Ahlat, Malazgirt, Adilcevaz ve Erciş etabından oluşan ve 4 gün süren "Tour of Van" bisiklet yarışı, Van Kalesi Urartu Müzesi önünde düzenlenen ödül töreni ile son buldu.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, kamu kurum ve kuruluş amirleri ve sporcular katıldı.

Ozan Balcı: "Hedefimiz her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması"

Ödül töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Tour of Van" Bisiklet yarışının Van'ın tanıtılmasına çok büyük katkısının olduğunu ifade ederek, "Sporu seven bir idareci, bir vali olarak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan da büyük mutluluk duydum. Bizler de ilimizde "Spor Van" diye büyük ve güzel bir proje yürütüyoruz. Hedefimiz her çocuğumuzun ya bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasıdır. Bizler anaokulundan, ilkokul, ortaokul ve liselerimize kadar bu hedefle çalışıyoruz. Bu çerçevede okul spor kulüplerimizi ve ilçe gençlik spor kulüplerimizi kurduk. Bir taraftan bu hedefe doğru ilerlerken, bir taraftan da çocuklarımıza malzeme desteği veriyoruz. Spor altyapımızın gelişmesine çok büyük katkı sağlıyoruz. Şu anda Van'da 11 tane yüzme havuzu, çocuklar için 18 tane kapalı spor salonu yapılıyor. 250'ye yakın okulun bahçesine basketbol voleybol sahası yaptık. Bu sayıyı 300'e çıkartacağız. Yine her ilçede açık spor tesisleri dediğimiz voleybol, basketbol sahası, halı saha ve tenis kortu olmak üzere spor kompleksleri yaptık. Büyük ölçekte de malzeme desteği sağlıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 20 milyon TL'lik malzeme desteği vermiştik. İnşallah şimdi yine yaklaşık 30 milyon TL'lik bir malzeme desteği vereceğiz. Kısacası hedefimiz her çocuğun bir spor dalıyla uğraşması ya da bir spor dalının iyi bir izleyicisi olmasıdır. Bunu gerçekleştirmek için de yoğun bir şekilde destek veriyoruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise yarışmaya katılan sporcuları tebrik ederek, desteklerinden ötürü Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Güzel bir organizasyonu tamamladıklarını ifade eden Konya Büyükşehir Belediyesi sporcularından Timur Öztoprak ise Van Gölü'nün etrafından tur atmak kendilerini oldukça etkilediğini belirtti. Öztoprak, "Son etap inişleri ile çıkışları ile çok yorucuydu. Fakat bir o kadar da eğlenceliydi. En son bitişinde Van'da olması çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından dereceye giren sporcuları ödülleri verilmesi ile devam eden program, hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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