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Van’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Van’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Oto Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün isimi plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenden dolayı direğe çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişide yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Van’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Van’da trafik kazası; 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA

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