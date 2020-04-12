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Van’da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde yapılan operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 5 kilogram amonyum nitrat ile tuzaklanmış 1 büyük tüp ve 20 metre kablo ele geçirilmiştir"...

Van’da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde tuzaklanmış patlayıcı ve silah ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde yapılan operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 5 kilogram amonyum nitrat ile tuzaklanmış 1 büyük tüp ve 20 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA




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