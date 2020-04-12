Van’da tuzaklanmış patlayıcı ele geçirildi

Van'ın Edremit ilçesinde tuzaklanmış patlayıcı ve silah ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Edremit ilçesinde yapılan operasyonda; 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 4 AK-47 kalaşnikof şarjörü, 5 kilogram amonyum nitrat ile tuzaklanmış 1 büyük tüp ve 20 metre kablo ele geçirilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA