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Van’da Ünal Zorer konseri

Van'da 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Zorer, hayranlarıyla buluştu.

Van’da Ünal Zorer konseri

Van'da 5'inci Shopping Fest etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Zorer, hayranlarıyla buluştu.

Van Kent Park alanında düzenlenen gecede ilk olarak DJ Mehdi sahne aldı. DJ Mehdi'nin sahnesi ile halay çeken vatandaşlar, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Zorer'in seslendirdiği türküler ile duygulu anlar yaşadı. Gece sonunda İpekyolu Belediyesi tarafından sanatçılara plaket sunuldu.

Van’da Ünal Zorer konseri

Van’da Ünal Zorer konseri

Kaynak: İHA

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