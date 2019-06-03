Van'da uyuşturucu, kaçak sigara ve göçmen operasyonu
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi.
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram öncesi Van merkez ve ilçelerinde kaçakçılara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirilirken, 103 kaçak göçmen yakalandı, 6 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bayram öncesi Van Merkez ve ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Gevaş ilçesinde 1 kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket, Özalp ilçesinde ise 4 bin 999 paket olmak üzere toplam 21 bin 949 paket kaçak sigara ele geçirildi. Van'ın Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde ise 92 Afganistan 10 Bangladeş 1 Suriye uyruklu olmak üzere 103 kaçak göçmen yakalandı. 6 şüpheli gözaltına alındı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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