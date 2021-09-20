Baldırsokan sineği nedir? Baldırsokan sineğinin zararları nelerdir? Sinekten nasıl korunulur? Nerede ve ne zaman görülür?Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı 'kaçış sendromu' nedir?ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Alpina 3'lü cam ankastre set kaçırılmayacak fiyata ŞOK'ta!ŞOK 20 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu | Lenox Beyaz Banyo Seti özel fiyata ŞOK'taNuray Sayarı ile günlük burç yorumları 20 Eylül 2021 Pazartesi | Oğlaklar sabırlı olmalı, Kovalar sınırları zorlamaktan kaçınmalı! Peki diğer burçlar! İşte yorumlar...20 Eylül 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı | Yalancı tekrar bölümüyle Show TV'deSabıkalı şahıs evlilikte ısrar edince 7 yerinden bıçaklandı!Zülüf ne demek, TDK'ya göre Zülüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi20 Eylül 2021 Pazartesi TV yayın akışı: Bugün televizyonda hangi diziler var? | Bugün TV'de ne var?
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi

Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada Van’da 223 kilo 948 gram eroine el konuldu. Yapılan operasyonla ilgili olarak 7 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi

Operasyonla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Şehir merkezinde ve ilçelerde; haksız kazanç sağlamak hedefiyle uyuşturucu madde ticareti, transferi ve depolanması uygulamalarını yürüten kişi/kişilere ve sokakta satış yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan resmi açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından  12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda ; 223 kilo 948 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 36,1 gram esrar, 2,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirildiği, Elde edilen uyuşturucu maddelere ilişkin  7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT