Van’da uyuşturucu operasyonu! 223 kilo eroin ele geçirildi

Operasyonla ilgili Van Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı. Şehir merkezinde ve ilçelerde; haksız kazanç sağlamak hedefiyle uyuşturucu madde ticareti, transferi ve depolanması uygulamalarını yürüten kişi/kişilere ve sokakta satış yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yapılan resmi açıklamada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından 12-19 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonucunda ; 223 kilo 948 gram eroin, 1,4 gram metamfetamin, 36,1 gram esrar, 2,75 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 14 adet sentetik ecza, 4 adet ecstasy ele geçirildiği, Elde edilen uyuşturucu maddelere ilişkin 7 şüpheli şahıs hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi.