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  3. Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza

Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza

VAN'da, sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.

Van'da yasağa uymayan 277 kişiye 823 bin lira ceza

VAN'da, sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nca, koronavirüs tedbirleri kapsamında Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından Van'da 898 polis ve 185 motorize ekip görev yaparken, kentteki birçok uygulama noktasında drone da kullanılarak yapılan denetimlerde yasağa uymayan 277 kişiye toplam 823 bin 564 TL idari para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca il dışından gelen seyahat belgesi olmayan sürücülere de geçiş izni verilmiyor.

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Kaynak: DHA




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