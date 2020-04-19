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  3. Van’da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Van’da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL idari para cezası kesildi.

Van’da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van'da, yasağa uymayan 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL idari para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van'ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van'da 17 Nisan 2020 günü 24.00 ile 19 Nisan 2020 günü 18.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 389 kişiye 1 milyon 222 bin 592 TL para cezası uygulandı.

Van’da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Van’da yasağa uymayan 389 kişiye para cezası uygulandı

Kaynak: İHA




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