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Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen bebeğin solunum sıkıntısı nedeniyle hayati tehlikesi olduğu fark edilince Batman'daki hastaneye gitmesi gereken ailenin yardımına, an Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı yetişti.

Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde dünyaya gelen ve solunum sıkıntısı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan bebek, askeri helikopterle Batman'daki hastaneye ulaştırıldı. Önceki gün doğum sancıları başlayan Gülcan Bulkan, yakınları tarafından kaldırıldığı Erciş Devlet Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Doğumdan hemen sonra yapılan tetkiklerde bebeğin solunum sıkıntısı yaşadığı belirlendi.

Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Yapılan ilk müdahalenin ardından, ileri tetkik ve tedavi için sevk edilmesine karar verilen bebeğe çevre hastaneler ve illerde yoğun bakım ünitelerinde yer taraması yapıldı. Yapılan araştırmalar sonrası yeni doğan bebek için Batman'daki bir hastanede yer bulundu. Doktorların, durumu kritik olan bebeğin Batman'a sevkinin karayoluyla yapılmasının mümkün olmayacağını belirtmesi üzerine, Van Valiliği ve Jandarma Asayiş Kolordu Helikopter Filo Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Ekiplerden bebeğin durumu ile ilgili alınan bilgiler sonrası, kısa süre içerisinde Jandarma Filo Komutanlığı'nda hazırlıkları tamamlanan sikorsky tipi helikopter havalanarak Erciş ilçesindeki 108'inci Topçu Alay Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Batman'a sevki yapılan bebek, Erciş Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisi personeli ile ambulansa alınarak helikopterin iniş yaptığı Erciş 108'inci Topçu Alay Komutanlığı'na getirildi. Bebeğin bindirilmesi sonrası Erciş ilçesinden havalanan helikopter, kısa sürede Batman'a ulaştı. Burada ambulansla karşılanarak hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Van'da yeni doğan hasta bebek askeri helikopterle hastaneye götürüldü

Berna Akkaya
Editör


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