Van’da yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 19.30 sıralarında yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Van'ın Saray ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, Van'ın Saray ilçesinde saat 19.30 sıralarında yerin 11.25 km derinliğinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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