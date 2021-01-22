Ülkeyi ayağa kaldıran o görüntülerdeki 100 kilogram ete el konulduKartal'da bir vatandaş 'Çocuklara sahip çıkın, güzel yaşayın' deyip denize atladı!Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması: Hulk ve Leo Pereira hedefte!Bekçilik yazılı sınavını geçmek için kaç puan almak gerekir? Bekçilik için kaç puan lazım?Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralıİskenderun’da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon: 10 gözaltıMotosiklet sürücüsünü yaraladı! Aracından inmeye tenezzül bile etmediBİM 22 Ocak 2021 aktüel ürünler kataloğu | BİM 22 Ocak 2021 kataloğuBekçilik sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? Bekçilik sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?Giresunspor - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı

Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde yolcu minibüsünün takla attığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturmada başlatıldı.

Van'da yolcu minibüsü takla attı: 8 yaralı

Kaza, Erciş-Van yolu üzerinde Tuşba ilçesine bağlı Tabanlı Mahallesi civarında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 65 Y 0518 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine karşı şeride geçen minibüs takla atarak durabildi.

Meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına başlı ekipler ile 112 acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin de yardımıyla yaralıları ambulansa aldı. Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT