Van’da zabıta ekiplerince saldırı

Van'da hayvan pazarının karşısında kaçak hayvan kesimi yapanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerine taş, sopa ve satırlarla saldırdı. Çıkan arbedede biri ağır olmak üzere 5 zabıta memuru çeşitli yerlerinden yaralandı.

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri, kaçak hayvan kesimi yaparak halk sağlığını hiçe sayan istismarcılara göz açtırmıyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine sabah saatlerinde İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde bulunan hayvan pazarının karşısında kaçak kesim yapanlara operasyon yapıldı. Çevik kuvvet polisi eşliğinde yapılan operasyonda, kaçak kesim yapanlar suçüstü yakalandı. Sağlıksız bir şekilde gelişigüzel kesilen hayvan etlerine ve kesimde kullanılan malzemelere zabıta el koymak istedi. Bu sırada kaçak kesim yapanlar, zabıtaya saldırdı. Taş, sopa ve satırların kullanıldığı saldırı sonucu biri ağır olmak üzere 5 zabıta memuru yaralandı. Polis ekipleri, zabıtaya saldıran gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Bir süre devam eden arbede, polisin yaptığı gözaltılar sonucu sona erdi.

Operasyonda, kaçak kasapların inşa ettikleri alanlar yıktırılırken, ekipmanlarına el konulup haklarında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldı.

Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ve kamu görevi yürüten memurlara saldıranlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Buralarda kaçak, çalıntı ve ölü hayvanların kesilerek satıldığı yönünde çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Sevinç, Büyükşehir Zabıtası olarak halkın sağlığıyla oynanmasına asla müsaade etmeyeceklerini ifade etti.

Kaynak: İHA