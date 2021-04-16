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  3. Van’da zehir tacirlerine darbe! 20 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da zehir tacirlerine darbe! 20 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi

Zehir tacirlerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 18 kilo 635 gram eroin ve 1 kilo 850 gram metamfetamin ele geçirildi.

Van’da zehir tacirlerine darbe! 20 kilo 485 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan bir ikamette arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan detaylı aramada; 36 paket halinde toplam 18 kilo 635 gram eroin maddesi, 4 paket halinde toplam 1 kilo 850 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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