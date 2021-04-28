Van’da zehir tacirlerine darbe: 51 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Çaldıran ilçesinde uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Çaldıran ilçesinde şüpheli bir şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alındığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan bilgi üzerine, 28 Nisan 2021 tarihinde şüphelinin Gülyolu Mahallesi'ndeki ikametinde yapılan aramada, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınmış, adli işlemlere başlanılmıştır" denildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı