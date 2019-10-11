Van’da zimmet suçu işleyen memur işten çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesinde görev yapan bir memurun zimmet suçu işlediği gerekçesiyle işine son verildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar ve yapılan teknik takip sonucu Büyükşehir Belediyesinde görevli memur Ş.K.'nin uzun süredir hesabına para aktardığı tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan tespitin ardından adli yönden işlem yapılması amacıyla cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş ve hakkında yapılan idari soruşturma sonucunda

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan Memur Yüksek Disiplin Kurulu, Ş.K.'nin devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi" denildi.

Bu tür davranışların asla kabul edilemez olduğunu kaydeden Vali Bilmez ise, görevi ve sıfatı ne olursa olsun halkın malı olan belediyenin kaynaklarını kendi kişisel menfaatleri için kullananlar hakkında yasal işlemlerin yapılacağını belirtti.

Kaynak: İHA