Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 2 kişi aranıyor (4)

ORGENERAL ÇETİN, ŞEHİTGÜVENLİK KORUCULARININ TAZİYESİNE KATILDI

Van- Bahçesaray karayolundaki ikinci çığ faciasında şehit olan 9 güvenlik korucusu Çatak ilçesine bağlı Alacaer Mahallesi ve Çemik mezrasında gözyaşları arasında toprağa verildi. Güvenlik korucularının cenaze törenine katılan Orgeneral Çetin ve beraberindeki Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen ile Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, şehitlerin taziyelerine katılarak, acılı ailelere başsağlığı dileklerinde bulundu. Orgeneral Çetin, Taziye Evi'nde bir araya geldiği şehit ailelerine Türk bayrağı hediye etti. Aileler, Orgeneral Çetin'in hediye ettiği bayrağı öperek,"Vatan sağ olsun" dedi.

Acılı ailelere başsağlığı dileyen Orgeneral Çetin ise "Hepimizin başı sağolsun. Kahraman güvenlik korucularımız can kurtarma çalışmalarında, canlarından oldu. Şehitlik herkese nasip olmaz.Allah rahmet eylesin." dedi.

Kaynak: DHA