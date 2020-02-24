Van'daki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen deprem Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün hayatını kaybedenler için Başkale ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Galatasaray taraftarı takımının bayrağı üzerinde şükür namazı kıldı!
Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi?'' sözü sosyal medyada trend oldu
Dünya ''düzdür'' dedi! Yaptığı çılgın girişimin sonu korkunç bitti!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
24 Şubat 2020 Pazartesi 14:42
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT