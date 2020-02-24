  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Van'daki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

Van'daki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı

İran'ın Hoy kentinde dün meydana gelen deprem Van'ın Başkale ilçesinde de hissedilmiş, 9 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün hayatını kaybedenler için Başkale ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Galatasaray taraftarı takımının bayrağı üzerinde şükür namazı kıldı!Galatasaray taraftarı takımının bayrağı üzerinde şükür namazı kıldı!

Ozan Tufan'ın Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi?'' sözü sosyal medyada trend oldu

Dünya ''düzdür'' dedi! Yaptığı çılgın girişimin sonu korkunç bitti!Dünya ''düzdür'' dedi! Yaptığı çılgın girişimin sonu korkunç bitti!

A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!

 

24 Şubat 2020 Pazartesi 14:42

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Bakan Kurum'dan Van'daki deprem felaketi hakkında açıklama
Bakan Kurum'dan Van'daki deprem felaketi hakkında açıklama
Van'daki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Van'daki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray taraftarı takımının bayrağı üzerinde şükür namazı kıldı!
Galatasaray taraftarı takımının bayrağı üzerinde şükür namazı kıldı!
Dünya ''düzdür'' dedi! Yaptığı çılgın girişimin sonu korkunç bitti!
Dünya ''düzdür'' dedi! Yaptığı çılgın girişimin sonu korkunç bitti!
İran'da koronavirüs için halk protestolara başladı!
İran'da koronavirüs için halk protestolara başladı!
Depremin ardından Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
Depremin ardından Elazığ'da öğrenciler ders başı yaptı
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
A101 27 Şubat 2020 aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
Şok aktüel 22- 25 Şubat aktüel indirimlerini kaçırmayın!
CNN Türk muhabirinin canlı yayını sırasında deprem oldu!
CNN Türk muhabirinin canlı yayını sırasında deprem oldu!
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den hava durumu! Bugün hava nasıl olacak?