Van’daki sağlık çalışanlarına 3 yıl için 4 bin TL maaş promosyonu

Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hastaneler ve ağız diş sağlığı merkezi personelinin aylık maaş ve ücret ödeme banka promosyon protokolü ihalesi gerçekleştirildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen banka promosyon protokolü ihalesine 7 banka katıldı. 4 bin 104 sağlık çalışanının sonucunu merakla beklediği ihale, birinci oturum ile kapalı teklif usulüyle gerçekleştirildi. İhale komisyonuna İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yavuz Taşhan başkanlık yaparken, hastane yetkilileri ve sendika temsilcileri de hazır bulundu.

İlk turun ardından Vakıf Bank, Halk Bank ve Garanti Bankası ihaleden çekildi. Bu durumun sonucunda ihale, açık arttırmayla devam etti. Yürütülen süreç sonucunda son tura Akbank ve Ziraat Bankası kaldı. Çekişmeli geçen son turda, Ziraat Bankası yetkilileri yeni tekliflerinin 3 bin 975 TL olduğunu komisyona ilettiler. Komisyonun ısrarlı pazarlığı neticesinde bu tutar 4 bin TL olarak karara bağlandı.

Bu sonuca göre, sağlık çalışanlarının 3 yıllık süreç için alacağı maaş promosyonu tek seferde nakit ödenmek üzere 4 bin TL olarak açıklandı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, imzalanan sözleşmenin sağlık çalışanlarına hayırlı olmasını diledi. Sünnetçioğlu, "Davetimize uyarak ihaleye katılan bankalara teşekkür ediyorum. Şahsım ve kurumum adına Ziraat Bankası Van Bölge Müdürü Ercan Durmuş'a teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarıma şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA