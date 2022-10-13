Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Alınan bilgilere göre terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne karşı Van İl Jandarma Komutanlığınca, Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında operasyon başlatıldı.
ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU
Operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Elbistanlı Uzman Çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu.
ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ
Şehit Sert'in şehadet haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi.
Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.