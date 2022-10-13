Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ikamet eden ailesine yetkililer tarafından verildi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Alınan bilgilere göre terör örgütü PKK/KCK terör örgütüne karşı Van İl Jandarma Komutanlığınca, Ş.J.Hv.Tek.Asb.Kd.Çvş. Cem Akdoğan operasyonu çerçevesinde Çatak ilçesi Büyükağaç Mahallesi Övecek kırsalında operasyon başlatıldı.

Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

ÇATIŞMADA ŞEHİT OLDU

Operasyonda teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu çatışma çıktı. Çatışmada Elbistanlı Uzman Çavuş Kürşat Sert (30) şehit oldu.

Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Şehit Sert'in şehadet haberi Elbistan ilçesi merkezinde oturan aileye, Kaymakam Hasan Hüseyin Vural, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Recep Üncü, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Kırılmaz ve görevliler tarafından verildi.

Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

Acı haberi alan aile fertleri gözyaşlarına boğuldu.

Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu

0
0
0
3
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!
Son dakika | TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmüştü: Dezenformasyonla mücadele kanunu yasalaştı!
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı oldu! Hayatını kaybeden doktor Buğra Kaan Yücebaş, annesinin hayatını kurtarmış
İzmir Seferihisar'da hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Köpek Şila'nın yakarak öldürülmesi olayında karar verildi: Köpeğin sahipleri gözyaşı döktü
İzmir Seferihisar'da hayvanseverleri ayağa kaldıran olay! Köpek Şila'nın yakarak öldürülmesi olayında karar verildi: Köpeğin sahipleri gözyaşı döktü
Dezonformasyon yasasında çarpıcı gelişme: 29.madde kabul edildi
Dezonformasyon yasasında çarpıcı gelişme: 29.madde kabul edildi
Son Haberler
Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı ?
Ömer Üründül'ün koluna ne oldu, kolu neden sargılı ?
Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor
Uzman isim kötü haberi verdi! İstanbul'da hem grip, hem koronavirüs vakaları artıyor
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert kimdi? Kaç yaşında? Nereli?
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert kimdi? Kaç yaşında? Nereli?
Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu
Van'dan acı haber! Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit oldu
CHP'nin başörtü kanunu teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması"
CHP'nin başörtü kanunu teklifi ile ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı: "Doğrusu bu düzenlemenin anayasal düzeyde yapılması"
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 21 terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 21 terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Çok Okunanlar
AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu! Akdeniz'de Antalya Kaş açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
Prof. Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken çıkış: "Tarih affetmeyecek... Ben asla affetmeyeceğim "
Prof. Dr. Arif Verimli'den dikkat çeken çıkış: "Tarih affetmeyecek... Ben asla affetmeyeceğim "
AK Partili Metin Külünk: Vatandaş elindeki Dolar'ı çıkarırsa, Dolar 7-8 liraya düşer
AK Partili Metin Külünk: Vatandaş elindeki Dolar'ı çıkarırsa, Dolar 7-8 liraya düşer
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız
Son dakika | Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Aralık ayında enflasyonun tahribatını kaldıracak düzenleme yapacağız
Son dakika | Pendik'te sokağa atılan Nisa bebekten acı haber! Mahkeme anne için kararını verdi
Son dakika | Pendik'te sokağa atılan Nisa bebekten acı haber! Mahkeme anne için kararını verdi
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi! İşte liderlerin açıklamaları...
Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan - Putin görüşmesi sona erdi! İşte liderlerin açıklamaları...
Yorumlananlar
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, iftar yapan öğrencileri hedef aldı! "Yer sofrasında yemek yiyen bir akıldan bilim falan beklemeyin"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı