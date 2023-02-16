Vanderlan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanderlan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanderlan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanderlan 1 Nisan 1995 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Vanderlan Araújo Pereira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanderlan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSB Sports Agency yapmaktadır. Vanderlan, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Campinense Clube (PB) futbol takımında oynamaktadır. Campinense Clube (PB) takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Vanderlan'nin Campinense Clube (PB) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vanderlan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vanderlan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vanderlan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanderlan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Mart 2021 yılında Cascavel-PR

1 Haziran 2021 yılında Caucaia-CE

1 Ekim 2021 yılında Atlético-CE

6 Ocak 2022 yılında Caucaia-CE

25 Nisan 2022 yılında Atlético-CE

25 Ağu 2022 yılında Caucaia-CE

26 Ağu 2022 yılında AA Anapolina

24 Kasım 2022 yılında Caucaia-CE

8 Aralık 2022 yılında Boavista SC

16 Ocak 2023 yılında Caucaia-CE

7 Şubat 2023 yılında Campinense-PB

Vanderlan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanderlan şuan Campinense Clube (PB) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.