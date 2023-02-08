Vanderlei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vanderlei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vanderlei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vanderlei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vanderlei 1 Şubat 1984 tarihinde Porecatu şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vanderlei Farias da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vanderlei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vanderlei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vanderlei'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vanderlei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/VanderleiGoleiro/?fref=pb&hc_location=profile_browser

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Vanderlei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vanderlei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vanderlei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vanderlei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2007 yılında Coritiba FC

1 Mayıs 2008 yılında Paranavaí

1 Haziran 2008 yılında Coritiba FC

23 Ocak 2015 yılında Santos FC

17 Ocak 2020 yılında Grêmio

9 Nisan 2021 yılında Vasco da Gama

6 Nisan 2022 yılında Operário-PR

31 Aralık 2022 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2023 yılında Vila Nova FC

Vanderlei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vanderlei şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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