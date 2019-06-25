VANESOB üyeleri için kredi anlaşması

Şekerbank T.A.Ş. ile Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında "Kapımız Esnafa Açık" protokolü imzalandı.

Şekerbank Van Şubesini kapsayacak olan kredi temin protokolü, Şekerbank Ankara Bölge Müdürü Murat Topçu ile VANESOB Başkanı İsa Berge imzaladı. "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında esnafın iş hacminin artması ve böylece kapılarının açık kalması, beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Finansmana erişimi kolaylaştıracak protokol ile VANESOB'a kaydı olan esnaf, 36 aya varan vadelerle aylık eşit taksit ödemeli, 3 ay ödemesiz ve 3 ayda bir ödemeli taksitli ticari kredi finansman ihtiyacı karşılanacak.

Zor zamanlarda esnafa can suyu olacak kredi imkanının getirilmesini önemsediğini söyleyen VANESOB Başkanı İsa Berge, "Van esnafımızın ve sanatkarımızın işlerini daha güçlü bir şekilde yürütebilmesi, ihtiyacı olan finansmanın karşılanacak olması kıymetlidir. Van'ımızın can damarı olan esnaf ve sanatkarlarımızın desteklenmesi son derece önemlidir. Birliğimize kayıtlı üyelerin faydalanabileceği kredi temin protokolü hayırlı olsun" dedi.

Esnaf bankacılığı misyonu ile başlattıkları "Kapımız Esnafa Açık" projesine değinen Şekerbank Ankara Bölge Müdürü Murat Topçu ise, "Esnafımızın kapısının hep açık kalmasını teşvik ediyoruz. Esnafın bankacılık ürün ve hizmetlerinden avantajlı yararlanması için esnafın işini kolaylaştıracak, rekabet gücünü arttıracak yeni ürünler sunduk. Bu kapsamda protokolün tüm esnafa hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA