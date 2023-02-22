Vangelis Avlonitis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Avlonitis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Avlonitis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vangelis Avlonitis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vangelis Avlonitis 22 Aralık 1998 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Αυλωνίτης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vangelis Avlonitis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vangelis Avlonitis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Vangelis Avlonitis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vangelis Avlonitis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Panachaiki U19
1 Ocak 2019 yılında Agios Ierotheos
31 Ağustos 2019 yılında Doxa Dramas
1 Ocak 2020 yılında Ethn. Pire
1 Temmuz 2020 yılında THOI Lakatamias
21 Mart 2021 yılında Ethn. Pire
1 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas
Vangelis Avlonitis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vangelis Avlonitis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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