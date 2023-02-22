Vangelis Pitkas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangelis Pitkas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangelis Pitkas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangelis Pitkas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangelis Pitkas 30 Temmuz 1983 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Βαγγέλης Πίτκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangelis Pitkas Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vangelis Pitkas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Pontou futbol takımında oynamaktadır. Apollon Pontou takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Vangelis Pitkas'nin Apollon Pontou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vangelis Pitkas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangelis Pitkas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangelis Pitkas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangelis Pitkas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Udinese U19

1 Ocak 2002 yılında Iraklis

1 Ocak 2003 yılında PO N. Kallikr.

1 Temmuz 2004 yılında Kilkisiakos

1 Temmuz 2005 yılında Eolikos

1 Temmuz 2008 yılında Anag. Karditsas

1 Temmuz 2011 yılında Tilykratis

1 Ocak 2012 yılında Ik. Tsaritsanis

27 Ağustos 2012 yılında Panachaiki

2 Ağustos 2013 yılında Paniliakos

15 Temmuz 2014 yılında Apollon Smyrnis

21 Ağustos 2015 yılında Panegialios

1 Ocak 2016 yılında PAS Lamia

6 Ağustos 2018 yılında Doxa Dramas

1 Şubat 2019 yılında Volos NPS

31 Ağustos 2019 yılında AS Rodos

20 Eylül 2021 yılında Apollon Pontou

Vangelis Pitkas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangelis Pitkas şuan Apollon Pontou takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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