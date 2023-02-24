Vangjel Zguro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vangjel Zguro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vangjel Zguro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vangjel Zguro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vangjel Zguro 4 Mart 1993 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vangjel Zguro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Vangjel Zguro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vangjel Zguro'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vangjel Zguro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vangjel Zguro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vangjel Zguro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vangjel Zguro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2016 yılında KF Korabi

2 Ocak 2017 yılında FC Luftëtari

8 Ocak 2018 yılında FC Kamza

1 Temmuz 2018 yılında FK Kukësi

1 Ocak 2019 yılında Red Wolves

23 Aralık 2019 yılında Tulsa

11 Ocak 2021 yılında KF Skënderbeu

17 Ocak 2023 yılında FK Bylis

Vangjel Zguro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vangjel Zguro şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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