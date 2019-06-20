Vangölü Ekspresine yoğun ilgi

Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi, yolcularına benzersiz güzellikteki manzaralar eşliğinde seyahat imkanı sunuyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine gelen Vangölü Ekspresi, kentin ve bölgenin turizmine de büyük katkı sağlıyor. Farklı illerden ekspresle Muş Garı'na gelen yolcular, ilk önce Muş Ovası'nın doğal güzellikleriyle karşılaşıyor 7'den 70'e her kesimin gözdesi haline gelen Vangölü Ekspresi, kış aylarında olduğu gibi yaz mevsiminde de oldukça ilgi görüyor.

Yolcular Bitlis'te yemyeşil tabiatın yanı sıra önemli turizm potansiyeline sahip Atatürk ve Nemrut Dağı ile Van Gölü'nün eşsiz manzarasının tadını çıkarıyor. Doğayla iç içe yaptıkları seyahat boyunca karşılaştıkları yerleşim yerlerinin ve doğal güzelliklerin fotoğraflarını da çeken vatandaşlar, hem tavsiye üzerine hem yataklı olduğu için hem de merak ettikleri için Vangölü Ekspresini seçtiklerini söyledi.

Ankara'dan Bitlis'e ailesini görmek için yola çıkan Sevil Koç, trenle çocukları ile beraber kaliteli bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Ağrı'da öğretmen olan kuzenini görmeye gittiğini belirten Zeynep Ünal, trenin uçaktan ve otobüsten daha rahat ve konforlu, bir o kadar da zevkli olduğunu söyledi.

Van'daki kardeşinin yanına giden Afyonlu Fevzi Bozkurt ise arabasının olduğunu ama treni tercih ettiğini ifade etti. Bozkurt, ailesi ile beraber uzun yollarda yorgunluktan dolayı yataklı vagonlarda uyumak için treni tercih ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA