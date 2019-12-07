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  3. Van'ın Başkale Belediyesine kayyım ataması gerçekleşti

Van'ın Başkale Belediyesine kayyım ataması gerçekleşti

Dün düzenlenen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Başkale ilçesinin HDP'li Erkan Acar'ın yerine Başkale Kaymakamı Asım Solak kayyum olarak atandı.
07 Aralık 2019 Cumartesi 10:34

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