Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar yarın (1 Mart 2019 Cuma) için tatil edildi.