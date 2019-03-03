Van'ın Çaldıran ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın için tatil edildi.

Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçedeki ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi.